"الفيل الأسود" لـ"حاحاي الكلاب" في "السودان للسينما المستقلة"

فاز الفيلم القصير "حاحاي الكلاب" للمخرجين صدام صديق وياسر فايز بجائزة "الفيل الأسود" من مهرجان السودان للسينما المستقلة في دورته السادسة التي اختتمت مساء الإثنين.



يتناول الفيلم قصة الرجل السوداني درويش المتزوج من الهولندية نورا، بعد مرور 26 عاما في سفره إلى أوروبا، وبعد بلوغ ابنته سن الـ18 عاما يظهر عشيق محتمل في حياة الابنة فتتحرك داخل درويش مشاعر الأب العربي ويستدعي من الذاكرة العادات والقيم التي تربى عليها في السودان، ويدور حوار طويل بينه وبين زوجته بعد حفل عيد ميلاد الابنة.

أقيم حفل ختام المهرجان في العاصمة الخرطوم بحضور عدد من صناع السينما داخل وخارج السودان ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح ومدير الإذاعة والتلفزيون رشيد سعيد.

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وتنافست في المسابقة الرسمية 10 أفلام سودانية ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "رحلة إلى كينيا" من إخراج إبراهيم أحمد وشهرته "سنوبي".

وقال رئيس المهرجان طلال عفيفي في كلمة الختام: "السينما في السودان فن مقاوم ومرتبط بذاكرة الناس، كانت له بدايات منذ زمن طويل لكن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تدخلت بشكل سلبي منعت أن يكون هناك ثراء على مستوى الإنتاج أو الاحتكاك، ما أفقد السينما وصناعتها الكثير من مقومات النمو".

وأضاف: "اليوم نجد أنفسنا أمام بدايات جديدة يضيء قناديلها صهيب قسم الباري وأمجد أبو العلا ومروة زين وحجوج كوكا، بدايات قوية تستمد عزمها من التمرد والغضب والتطلع والروح الفنية العالية. لقد شرفنا هؤلاء السادة خلال الماضي بما نالوه من تقدير واهتمام العالم كله".

وقدمت الدورة السادسة من مهرجان السودان للسينما المستقلة على مدى أسبوع نحو 80 فيلما بين روائي وتسجيلي من 25 دولة في 9 مواقع منها معهد جوته الألماني والمجلس الثقافي البريطاني والمركز الثقافي الفرنسي وبيت التراث والنادي القبطي ومؤسسة "سودان فيلم فاكتوري".