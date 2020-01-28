شكرا لقرائتكم خبر عن "أدام مرايتها بتتدلع براحتها".. زينة فى لوك جديد بعد حلقة عمرو أديب ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة زينة، فى "لوك" جديد، بعد حلقتها الأخيرة مع الإعلامى عمرو أديب، التى كشفت فيها عن تفاصيل جديدة خلال فترة زواجها من الفنان أحمد عز، ونشرت فيديو لها وهى باللوك الجديد، فيما أعجبت بإطلالتها الفنانة التونسية فريال يوسف والإعلامية شيرين حمدى، كذلك اللبنانية دانييلا سمعان، زوجة نجم منتخب الماتادور الإسبانى السابق سيسك فابريجاس، لاعب وسط فريق موناكو الحالى.

كما حرص عدد من متابعى زينة، على دعمها والشد من آزرها، حيث قالت إحدى المتابعات: " سيبى كله وراكى وانسى، وربنا يعوضك بأولادك كل الخير"، فيما قالت أخرى: "والله قمر، ربنا يحفظك انتى وولادك".



زينة

شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة فى قضية الفنانة زينة وأحمد عز، وذلك بعد فتح القضية من جديد، حيث أقام معتز الدكر محامى زينة دعوى قضائية يطالب أحمد عز بدفع المصاريف الدراسية لطفليه زين الدين وعز الدين عن عامي 2018 و2019 والبالغة 800 ألف جنيه مصرى حيث امتنع عز عن دفعها رغم قرار المحكمة بإلزامه بها، وقدم المحامي في الجلسة حافظة مستندات عن تحريات حول ثروته.

وأفادت مصادر ”الخليج 365” بأن معتز الدكر محامى الفنانة زينة، قدم من ضمن مستنداته حول ثروة أحمد عز، عقده مع إحدى شركات الاتصالات التي قدم معها إعلاناً تقاضى فيه مبلغ 22 مليون جنيه، إضافة إلى قيمة أجره عن الأعمال الفنية التي قدمها العام الماضي حيث قام ببطولة فيلمين وأيضًا مسرحية تم عرضها في السعودية في السعودية ليتم إثبات أن دخل أحمد عز يتخطى 50 مليون جنيه في السنة.

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كان أحمد عز، أقام دعوى الأيام الماضية يطلب فيه بالإشراف التعليمي لمدرسة طفليه عز الدين وزين الدين ونقلهما إلى مدرسة أخرى بمصروفات أقل من المتواجدين فيها حاليًا، ومن المقرر النظر فى الدعوى بجلسة 9 فبراير المقبل.

وقضت محكمة أسرة مدينة نصر فى وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة، وحضر معتز الدكر وكيلًا عن الفنانة زينة وقدم حافظتي مستندات حوت اﻷولى الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2016 بمنع أحمد عز طفليه من السفر للخارج والذي قضي فيه بالرفض.

واستند محامي الفنانة زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى الأعمال السينمائية للمدعى عليه، وحجم ثروته، مشيرًا إلى أن قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، يرجع إلى أن المدارس الملتحق بها طفلاه مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية.