شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تدعى الموت لسوء سلوكها وترعى معاق ذهنيًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض حاليًا إحدى المنصات الرقمية العربية، مسلسل " كل أسبوع يوم جمعة"، بطولة النجمين آسر ياسين ومنة شلبى، وهو مسلسل يتكون من 10 حلقات فقط، من إخراج محمد شاكر خضير، ونال المسلسل إشادات ملحوظة عقب عرض الحلقات الأولى، لاسيما أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والعامل النفسى، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من تصوير المسلسل خلال أيام على أقصى تقدير.

وعند مشاهدتك للحقات الأولى تجد أن الأحداث لا تبتعد كثيراً عن المحاور النفسية للبشر، حيث اعتمدت القصة على فتاة "تدعى نور" – "منة شلبى"، وهى فتاة تعيش مع والدها رشدى الشامى ووالدتها عارفة عبد الرسول، ولديها شقيقها - خالد أنور، وشقيقتها "مي الغيطى"، ومع بدء الحلقة الأولى تتفاجأ عائلتها بموتها، حيث تبدأ العائلة فى مراسم دفن الجثمان، وأثناء صلاة الجنازة عليها، نجد ثرثرة أهل الحارة عليها، والدعوات بعدم الصلاة على الجثمان، لنجد مشاعر قاسية عن البشر حتى فى حالة الموت، ومع تصاعد الأحداث، نجد نور – منة شلبى تستفيق من موتها المزور، وتبدأ فى النزول من عربة الموتى، لتدخل فى منزل قديم تقطن به والدة "عماد" – آسر ياسين، وهو الشاب المعاق ذهنيًا، ونجد مع الحدث "الجلل" سوسن بدر والدة ذلك الشاب المعاق، تبدأ فى شرح طقوس المنزل وكيفية التعامل مع عماد.

المسلسل يوضح الحقيقة البشرية التى تغمض عنها الأعين، وهى هل يتكيف الإنسان مع الظروف ويتأقلم عليها مهما كانت قاسية؟.. أو هل يضحى الأنسان لنفسه من أجل العيش بطريقة واضحة أمام المجتمع؟.. أسئلة كثيرة إنسانية يتناولها "كل أسبوع يوم جمعة ".

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مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمرعبد الناصر، تم إطلاق الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكى الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثيرمن التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.

يشار على أن مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" يشارك فى بطولته كل من آسر ياسين، منة شلبى، سوين بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وآخرون، تأليف غبراهيم عبد المجيد، وشارك فى السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.