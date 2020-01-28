شكرا لقرائتكم خبر عن "لص بغداد" يصل 10 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد 6 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم "لص بغداد" إلى 10 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم اجازة منتصف العام الدراسي وذلك فى 6 أيام عرض، بعدما حقق أمس الاثنين مليون و150 ألف جنيه، تضاف إلى إجمالي ما حصده في الأيام الماضية، ليواصل تصدره لإيرادات الموسم منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي 22 يناير، على أن يطرح الفيلم بعد غد الخميس فى جميع الدول العربية وأمريكا وكندا.

وجاءت تفاصيل ايرادات لص بغداد فى الأيام الماضى منذ طرحه فى السينمات كالتالي، الاربعاء مليون و150 ألف جنيه، الخميس 2 مليون و160 ألف جنيه، الجمعة 2 مليون و230 ألف جنيه والسبت مليون و600 ألف جنيه، والأحد مليون و200 ألف جنيه لتكون المحصلة 8 مليون و600 ألف جنيه، والاثنين مليون و150 ألف جنيه.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.