شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمود عبد المغنى فى كواليس "بنت القبائل" وحالة عشق مع حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمود عبد المغنى تصوير دوره فى مسلسل "بنت القبائل" ، الذى يعرض حاليًا على قناة الحياة، محققًا نجاحًا كبيرًا، لاسيما أن العمل يتناول حياة الثآر والأخلاق فى الصعيد، وهى نوعية يرحب بها الجمهور دائمًا، حيث انتهى عبد المغنى من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهده.

ويظهر عبد المغنى بشكل مختلف ومميز، حيث يجسد شخصية تدعى "حجاج" ابن عم "رحيل" – حنان مطاوع "كبيرة الحمايدة، وخلال الأحداث يتضح أن حجاج يدخل فى حالة عشق بينه وبين "رحيل"، ودائم إلقاء جمل الحب والعشق عليها فى كل مقابلة، حيث يرغب فى الزواج منها، وستوضح الحلقات المقبلة إمكانية زواج حجاج ورحيل من عدمها.

ويعرض المسلسل يومًا من السبت إلى الأربعاء على قناة الحياة، حيث أشاد الجمهور بقصة المسلسل التى تعتمد على رحيل – حنان مطاوع كبيرة قبيلة الحمايدة، وتدخل فى صراعات مع العديد من كبار القبيلة، وتوالى الأحداث.

Advertisements

المسلسل بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.

وفى سياق آخر، يواصل النجم محمود عبد المغنى تصوير فيلم "يوم 13" مع النجوم دينا الشربينى، وأحمد داوود، ونسرين أمين، وأخرون، من تأليف واخراج وائل عبد الله، كما ينتظر عرض فيلم "صاحب المقام" مع النجوم يسرا وآسر ياسين، بيومى فؤاد، نسرين أمين، صلاح عبد الله، وأخرون، تأليف ابراهيم عيسى، واخراج ماندول العدل .

جدير بالذكر أن للمخرج حسني صالح العديد من الأعمال الناجحة مثل الرحايا وشيخ العرب همام ووادي الملوك، وخلف الله والوسواس وخط ساخن.