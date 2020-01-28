شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 أشهر من الإنجاب..بليك ليفلي"قنبلة أنوثة"في عرض فيلمها The Rhythm Section والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعي دائما النجمة العالمية بليك ليفلي للظهور بإطلالة ساحرة و مبهرة، خصوصا علي السجادة الحمراء في الحفلات الكبري والمهرجانات وبالعروض الخاصة.

خطفت أمس بليك ليفلي الأنظار نحوها و ذلك خلال حضورها العرض الأول لفيلم " The Rhythm Section " الذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وجاء حضورها العرض بعد خمسة أشهر من الإنجاب، كما حضرالعرض أيضا النجم العالمي جود لو المشارك في بطولة الفيلم، وقد التقط للثنائي عدد كبيرمن الصور معا علي الـ RED CARPET .



جود لو و ليفلي جود لو و ليفلي

ظهرت بليك ليفلي مرتديه فستان قطيفة باللون الأسود ذو تصميم مذهل حمل توقيع دار أزياء " Dolce&Gabbana " ، بينما اختارت مجوهراتها من مجموعة تصميمات " Lorraine Schwartz " .



بليك ليفلي بليك ليفلي

فيلم " The Rhythm Section "يجمع عدد كبير من النجوم العالمين و من أبرزهم بليك ليفلي و جود لو وماكس كاسيلا و جيوف بيل و رازا جتافري ، و الفيلم من إخراج ريد مورانو ، و تدور احداث فيلم " The Rhythm Section " حول امرأة تكتشف أن حادث الطائرة الذي تسبب في مقتل عائلتها كان حادث مدبر من قبل بعض الأشخاص ، فتسعى هذه السيئة للانتقام منهم ، و من المقرر أن يعرض الفيلم رسميا بدور السينما في الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا و كندا في 31 يناير الجاري.

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النجمة بليك لبفلي



بليك ليفلي (2)



بليك ليفلي (3)



بليك ليفلي (4)



جود لو (1)