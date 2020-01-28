"كانوا ينتظرون كلمة سيناء لسن السكاكين".. الحلفاوي يعلق على صفقة القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن صفقة القرن، في مؤتمر صحفي، قبل قليل.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "بتعبير مخفف..(سيولة) الأوضاع في عديد من الدول العربية.. والتمزق الفلسطيني كان لا بد أن يفرز هذا الاعتراف الأمريكي الكامل بكل الاختراقات الإسرائيلية للشرعية الدولية (بما فيها الجولان)،

البعض كان يسن السكاكين انتظارا لكلمة(سيناء)، حتى يستثنوها من مجرد صفقة معروضة ليصدروها كبيع تم بالفعل".

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الخطة المقترحة للسلام تضمن أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال إنه وفق خطة السلام المقترحة سيتم ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية.

وتابع أن ذلك سيكون بشرط الابتعاد عن الإرهاب والعنف الذي طالما أرق الأمن الإسرائيل.