محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
علق الفنان نبيل الحلفاوي على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن صفقة القرن، في مؤتمر صحفي، قبل قليل.
وكتب عبر حسابه على تويتر: "بتعبير مخفف..(سيولة) الأوضاع في عديد من الدول العربية.. والتمزق الفلسطيني كان لا بد أن يفرز هذا الاعتراف الأمريكي الكامل بكل الاختراقات الإسرائيلية للشرعية الدولية (بما فيها الجولان)،
البعض كان يسن السكاكين انتظارا لكلمة(سيناء)، حتى يستثنوها من مجرد صفقة معروضة ليصدروها كبيع تم بالفعل".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الخطة المقترحة للسلام تضمن أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال إنه وفق خطة السلام المقترحة سيتم ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية.
وتابع أن ذلك سيكون بشرط الابتعاد عن الإرهاب والعنف الذي طالما أرق الأمن الإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر "كانوا ينتظرون كلمة سيناء لسن السكاكين".. الحلفاوي يعلق على صفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.