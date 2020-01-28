إليسا تسخر من ترامب.. وتعلق: "القدس لنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
علقت الفنانة إليسا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن صفقة القرن، في مؤتمر صحفي، قبل قليل.
وكتبت، عبر حسابها على "تويتر": "قال صفقة القرن رح تجيب السلام.. على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن.. شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل، البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام، حكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الخطة المقترحة للسلام تضمن أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال إنه وفق خطة السلام المقترحة سيتم ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية.
وتابع أن ذلك سيكون بشرط الابتعاد عن الإرهاب والعنف الذي طالما أرق الأمن الإسرائيل.
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