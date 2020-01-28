بينهم فلوكس وميرنا وليد.. هايدي موسى بصحبة الفنانين في عرض وزارة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة هايدي موسى صورا تجمعها بعدد من الفنانين، الذين حضروا العرض العسكري لوزارة الداخلية في أكاديمية الشرطة.

وظهرت هايدي مع أحمد فلوكس وندى بسيوني وحجاج عبدالعظيم وميرنا وليد، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت على الصور: "من العرض العسكري لوزارة الداخلية داخل أكاديمية الشرطة بحضور نخبة من القيادات والفنانين، شكرا على الدعوة الكريمة، وكل عام وحضراتكم بخير، وربنا يديم الأمن والأمان علينا جميعا".

وطرحت هايدي عبر قناتها في موقع "يوتيوب"، أغنية "أنا اتعودت"، إبريل الماضي، وأحيت حفلًا غنائيًا، 2 أكتوبر الماضي، بمعهد الموسيقى العربية.