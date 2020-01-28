فيديو| يسرا تكشف سبب دخول نادية لطفي إلى العناية المركزة.. وتوجه نصيحة للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشفت الفنانة يسرا سبب تعرض الفنانة نادية لطفي، للأزمة الصحية الأخيرة.

وقالت يسرا، خلال لقاء في برنامج "et بالعربي": "للأسف حالة الفنانة نادية لطفي شوية تعبانة وفي العناية المركزة، وممنوع عنها الزيارة".

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وأضافت: "خدت برد جامد لما راحت في دفن زوجة ابنها، خدوا بالكم من حكاية البرد، عشان الأوبئة المنتشرة".

وتابعت: "حاولت أزورها، لكن الزيارة ممنوعة، وآخر مرة كلمتها لما كنت في حفل كاف لأفضل لاعب".

يذكر أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أكد أن الفنانة نادية لطفي دخلت للعناية المركزة مرة أخرى بعد خروجها، وكانت قد دخلت للمرة الأولى بسبب نزلة شعبية حادة.