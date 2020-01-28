محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفنان علي الطيب صورة تجمعه بالفنانة إنجي وجدان، عبر حسابه على إنستجرام. وعلق الطيب على الصورة: "مبادئها في الدايت بتتغير بعد أول 10 دقايق من الكلام على طعامة الأكل، لستي وحدك يا إنجي، صحتين على قلبك". ورد إنجي: "دايت مين بس يا عم"، ليرد الطيب: "خليها كده ماشية بالبركة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الطيب عن إنجي وجدان: "مبادئها عن الديت بتتغير بعد 10 دقايق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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