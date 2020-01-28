"فيلم هابط".. عمرو عرفة يعلق على صفقة القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

علق المخرج عمرو عرفة، على مؤتمر صفقة القرن، الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل.

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر: "صفقة القرن، عنوان لفيلم هابط يصنف دراميا بالكوميديا السوداء".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الخطة المقترحة للسلام تضمن أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة.

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وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال إنه وفق خطة السلام المقترحة سيتم ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية.

وتابع أن ذلك سيكون بشرط الابتعاد عن الإرهاب والعنف الذي طالما أرق الأمن الإسرائيلي.