بعد تكريمها.. رجاء الجداوي توجه رسالة لغادة والي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صور تجمعها بوزيرة التضامن السابقة، غادة والي، وعدد من نجوم الفن والسياسة.

وكتبت رجاء الجداوي: "دكتورة غادة والي حبيبتي، ألف مبروك علي المنصب الجديد، صورة مشرفة لمصر".

ونظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية احتفالية كبرى بالتعاون مع جمعية مصر السلام لتكريم الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمه الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا، قبل أيّام من استلامها المنصب الدولى.

