"هتفضل القدس عاصمة فلسطين".. البزاوي يعلق على صفقة القرن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على مؤتمر صفقة القرن، الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل.
وكتب البزاوي: "ستبقى فلسطين عاصمتها القدس ومش هايتغير ده بسبب كلام أو قرارات من الاحتلال، والعقيده اللي احنا متربيين عليها بتتورث والإيمان بعودة فلسطين بكامل أراضيها مش هاينتهي، صفقة القرن".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الخطة المقترحة للسلام تضمن أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال إنه وفق خطة السلام المقترحة سيتم ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية.
وتابع أن ذلك سيكون بشرط الابتعاد عن الإرهاب والعنف الذي طالما أرق الأمن الإسرائيلي.
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