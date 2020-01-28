آخرها حكم بحبس الفيشاوي.. حكايات النجوم مع قضايا النفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، إن شرطة التنفيذ جاهزة للقبض على الفنان أحمد الفيشاوي في أي وقت، بعدما عاقبته محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، بالحبس لمدة سنة، على خلفية امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور لابنته لينا الفيشاوي.

وأضاف، المحامي، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الفيشاوي رفض السداد بالطرق الودية، متابعا: "أنذرت الفيشاوي قبل إقامة الدعوة بثلاث أشهر، رغبة في إنهاء القضية بالصلح، ولكنه امتنع عن الدفع".

وجاء منطوق الحكم بحبس الفيشاوي عام وكفالة قدرها 2000 جنيه، وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقبل الفيشاوي، نرصد لكم حكايات الفنانين مع قضايا النفقة.

رانيا يوسف ومحمد مختار

انتصرت الفنانة رانيا يوسف على طليقها المنتج محمد مختار، وحصلت على نفقة دراسة تتجاوز نصف المليون جنيه من أجل ابنتيها، ورفضت المحكمة طلب مختار بنقل بناته من المدارس الدولية إلى مدارس خاصة، بمصاريف أقل.

كما قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتعديل الحكم المستأنف، وإلزام المنتج محمد مختار طليق الفنانة رانيا يوسف بدفع مبلغ 523 ألف جنيه؛ مصاريف دراسية لابنتيه (ياسمين ونانسي) المقيّدتين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة عن أعوام دراسية 2014 حتى 2017، وقدمت رانيا صورة رسمية من شهادة طلاقها، وثلاثة خطابات صادرة من المدرسة تفيد سدادها الرسوم كافة المقررة، بالإضافة إلى تقرير صادر عن قسم قصر النيل، يفيد أنّ مطلقها محمد مختار يعمل منتجًا سينمائيًّا وحالته المادية ميسورة.

أنغام والموزع الكويتي فهد

رفعت الفنانة أنغام، من خلال محكمة الأسرة قضية على مطلقها الموزع الموسيقي فهد (الكويتى الجنسية) ووالد طفلها الصغير وطالبته بزيادة نفقة ابنهما عبدالرحمن، وقالت وسائل أعلام خليجية إن محكمة الاستئناف في دائرة الأسرة بدولة الكويت، رفضت الدعوى المقامة من أنغام ضد مطلقها الملحن الكويتي فهد.

وكانت أنغام قد تزوجت من الموزع الموسيقي فهد في عام 2004، ولم يستمر الزواج طويلًا، حيث انفصلا في عام 2007، بعد أن رفعت ضده قضية خلع، كما ظل ابنهما عبد الرحمن في حضانتها لصغر سنه وقتها.

سارة نخلة وأحمد عبدالله محمود

الفنانة السورية سارة نخلة لجأت إلى المحكمة للحصول على حكم قضائى بتطليقها من الفنان أحمد عبد الله، بعد نشوب خلافات بينهما أدت الى قرار الانفصال.

وقالت سارة نخلة في تصريحات خاصة لمصراوي: "ليا 250 ألف جنيه قيمة وصل الأمانة، وأتعاب المحاماة 100 ألف جنيه، وبخلاف النفقة والمقدم والمؤخر ونفقة المتعة".

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بعدها أعلنت سارة نخلة عن تنازلها عن كل هذا ورفع قضية خلع، قائلة: "ألف كلمة مخلوع ولا أسمع إن عندي جلسة جديدة وحدة في 2020 في محكمة الأسرة خلاص فرهدت ولو على الفلوس ربنا بيعوض".

طارق الشيخ

تقدم مازن طارق الشيخ بدعوى رقم 277 لسنة 2018، ضد والده المطرب طارق الشيخ لزيادة مبلغ النفقة الشهرية، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطرب بدفع نفقة قدرها 3500 ألف جنيه، مقابل مأكل وملبس وسكن، بعدها قدم الابن استئناف على الحكم الصادر وطالب بزيادة مبلغ النفقة إلى 20 ألف جنيه شهريا، إذ إن أباه ميسور الحال ويتراوح دخله ما بين 500 إلى 600 ألف جنيه شهريا، حسب تحريات المباحث.

هالة فاخر

الفنانة هالة فاخر، كان لها فصل هي الأخرى، من مسرحية "قضايا الفنانين مع محكمة الاسرة"، لكن ليس معها شخصيا وإنما مع طليقة ابنها، بعد أن تقدمت طليقة نجل الفنانة هالة فاخر بطلب رقم 100 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة، إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، ضد كل من الفنانة هالة فاخر، ونجلها حسين أيمن حسين صدقي، ووالده أيمن حسين صدقي، وطالبت فيه بإلزام عائلة ابنتها "جاسمين"، التي تعانى من ضيق في التنفس وأمراض صدرية بالإنفاق عليها.

وقضت محكمة أسرة القاهرة الجديدة، بالحكم بزيادة مبلغ نفقة نجله حفيدة الفنانة هالة فاخر الصادر من محكمة أسرة مصر الجديدة، والقاضي بإلزامها بدفع 1000 جنيه نفقة شهرية، و18 ألف جنيه عن عام، إلى 1500 جنيه شهريا.

لقاء سويدان

الفنانة المصرية لقاء سويدان لجأت هي الآخرى، لمحكمة الأسرة للحصول على نفقة لطفلتها "جومانا - 13 عامًا"، من زوجها المطرب أمين أحمد أنور، بعدما امتنع عن الإنفاق عليها ورعايتها، رغم حالته المادية الميسرة ( على حد وصف لقاء).

أحمد سعد وسمية الخشاب

قررت محكمة أسرة سيدي جابر بمحكمة الإسكندرية، تأجيل جلسة الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة خلال زواجهما تحت رقم 19 39لسنة 2019 أسرة سيدي جابر الإسكندرية، إلى جلسة 8 فبراير المقبل، لعرض الصلح بين الطرفين.

وكانت الفنانة سمية الخشاب حضرت إلى محكمة أسرة سيدي جابر بصحبة محاميها بقاعة 13 بالدور الثاني بمجمع محمد كريم بالإسكندرية.

حكيم

دخل الفنان حكيم إلى ساحات القضاء من أجل إنهاء الخلاف مع زوجته الأولى مروة شاهين، بعد إن أقامت 3 دعاوى طلاق ونفقة لصغيريها أحمد ومريم، ضد زوجها أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية، بعدما اعترف أمام النيابة العامة أنه متزوج من أخرى سرا، وامتنع عن رعاية أسرته والإنفاق عليها، وحكمت لها المحكمة بخمسة آلاف جنيه شهريا، كما قضت المحكمة إلزام حكيم بأن يؤدي لزوجته مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي مصاريف دراسية لطفليه.

حلمي بكر

قضت محكمة الجيزة لشؤون الأسرة دائرة العجوزة، بدعوى النفقة التى أقامتها الزوجة نارمين محمد الطاهر، ضد طليقها الموسيقار حلمى بكر بنفقة شهرية تقدر بـ3 آلاف جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود بدوى وسكرتارية فتحى عبد الحسيب. وكانت الزوجة "نارمين" قد أقامت دعوى نفقة ضد طليقها "حلمى بكر" حملت رقم 299 لسنة 2014، وطالبته بالنفقة الزوجية التى امتنع عن سدادها لها بعد طلاقهما وخلافات زوجية بينهما.

آمال ماهر

المطربة آمال ماهر أقمت هي الآخرى دعوى قضائية ضد طليقها الملحن السوري الأصل محمد ضياء الدين، تطلب فيها نفقة لابنهما.