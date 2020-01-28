تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تهاجم حكام العرب بسبب صفقة القرن

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا حكام العرب بشأن موقفهم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة القرن مساء اليوم والتي تضمنت القدس عاصمة إسرائيل وتتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني.

وكتبت إليسا في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" قال صفقة القرن رح تجيب السلام... على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن... شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل. البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام ❤و حكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين".

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وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رسميًا خطته المقترحة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والمعروفة إعلاميًا بـ“صفقة القرن“.

وقال ترامب وبجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن“الفلسطينيين يستحقون حياة أفضل بكثير“، وذلك خلال مؤتمر صحفي أعلن خلاله خطته للسلام التي تتألف من 80 صفحة والتي اعتبرها ”الأكثر تفصيلًا“ على الإطلاق.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن القدس ”ستظل عاصمة إسرائيل الموحدة بموجب الخطة المقترحة“.