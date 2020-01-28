"ماكو مني" نجاح جديد ومميز في مسيرة رحمة رياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 10:42 مساءً - بخطوات ثابتة، تتقدم الفنانة العراقية رحمة رياض على الساحة الفنية، وهي أثبتت أنها أصبحت رقماً صعباً، قياساً مع النجاح الكبير الذي تحققه أعمالها.

تابعي المزيد: يسرا بالفيديو والصور عادل إمام أجمل حاجة حصلت في حياتي ووالله العظيم ما عندي لوكيميا



رحمة رياض بعد النجاح الكبير الذي حققته مع أغنية "وعد مني" التي تخطت الـ 130 مليون مشاهدة، طرحت آخر أعمالها "ماكو مني" بطريقة الفيديو كليب، التي حققت خلال يوم واحد 6 ملايين مشاهدة على قناة رحمة الرسمية على يوتيوب، كما ضمها "يوتيوب ميوزك" الى قائمة the released وقائمتيّ أفضل الأغاني العراقية والخليجية.









رحمة رياض شكرت جمهورها ومتابعيها على نجاح "ماكو مني" الذي تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت "ترند 1 و 4 مليون في أقل من 24 ساعة. ماكو منكم وتبقى دائما محبتكم، ودعمكم أغلى شيء عندي..شكرا من القلب، وبإذن الله الجاي بيكون مختلف وأقوى ونتشارك سوية كل النجاحات".



أغنية "ماكو مني" من كلمات رامي العبودي وتلحين علي صابر وتوزيع عثمان عبود وتم تصويرها تحت إدارة المخرج ريشا سركيس.