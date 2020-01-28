بالفيديو: شو علمك إنتي في القضية؟.. صالح الجسمي يحرج أحلام ويكشف سر تدخلها في قضية مريم حسين

أحرج الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي مواطنته الفنانة الإماراتية أحلام في موقف محرج، موضحا أنها تدخلت بينه وبين الفنانة المغربية مريم حسين بعد صدور حكم محكمة دبي بحبسها شهرا وإبعادها من الدولة دون علم بخلفية القضية. وقال صالح الجسمي في عدة مقاطع فيديو بثها عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“ إن دين الله شرّع أخذ الحق ولم يجبره على العفو وتركه لاختيار المرء وهذا ينطبق على القانون، موضحا أنه يرى من الحكمة تطبيق العقوبات على بعض البشر لكي يكونوا عبرة لمن يعتبر. وأضافت:”أحلام أم فاهد تدخلت بشأن لا يعنيها وبطريقة غير مناسبة وبألفاظ لا ينبغي لها أن تكتبها الله يهديها لما قالت اترك عنك هذه المهاترات وتتبع النسوة وحرام سجن واحدة أم لطفلة“.

وأوضح ”وبعدين حبيتي تحطيني في مقارنة مع أخوي حسين الحين أصابع إيدك مو نفسها إحنا 10 إخوان في البيت وانا في البيت عندي 5 عيال ولا واحد في عيالي هيطلع زيي ولا واحد هيطلع زي أخوي وعلى فرض يعني أتتبع أخوي في إيش“. وكشف سر توسطها في قضيته مع مريم حسين موضحا ”إيش دخل أخوي حسين في موضوع إنتي حبيتي تتطرقي له بناء على توصية من واحدة تونسية صاحبة صالون زين“. وتابع ”مبارك زوجك يعرف رقمي وأنا أعرفه من قبل ما يتزوجك وحسين أخوي جارك بينك وبينه 50 مترا أطلبي منه رقمي وكلميني، وبعدين إنتي حابة تدخلي يكون بالحسنى مش تدخلي عرض لإن دخول عرض لا يجوز“.

وشرح الجسمي بعض تفاصيل قضيته مع مريم حسين كي تكون أحلام على دراية بها متسائلا إياها ”أنتي يا أحلام سيدة إماراتية بامتياز وتعشقي وطنك وبلدك هل تقبلين واحدة تسيء لوطنك؟“، مشيرا إلى أن مريم حسين خرجت قبل أسبوع في مقطع فيديو من السويد عندما تحدثت عن قضية حمزة مون بيبي المعروفة في المغرب والمثيرة للرأي العام وأنها قالت له ”إيش دخلك في بلادنا خليك في بلادك أحسن شو فيها بلادي هي بلادك فيها شيء يا أحلام لو فيها شيء قوليلي“. وأكد أنه عانى كثيرا مع مريم حسين لأنها أخطأت في حقه أكثر من مرة وأنها أم لطفلة أجنبية وأنها ستقيم الدنيا ولن تقعدها، مشددا على أن أي منظمة أجنبية لا تستطيع التدخل في شؤون دولة الإمارات لأنها دولة قانون. مردفا: ”يا أم فاهد شو علمك إنتي في القضية أنا عندي 5 أولاد كلهم نفسيتهم تعبت بسبب ما يرونه في السوشيال ميديا من بلاوي ولو واحد من أولادي جاءت له حمية وعصب وتهور وعمل شيء من يتحمل المسؤولية، هل ارتكبتي فعل وأنا انتقدته، ولكن أنا انتقدت الكل ولا حد رد عليا“.

وواصل الإعلامي الإماراتي ”يا أم فاهد إنتي ارتكبتي بحقي أنا كلام مش طيب أنا عارف إنتي اندفعتي بحماس لخاطر بنتها الصغيرة لكن حماسك كان يجب إنك تسألي قبل وتستفسري قبل وتستوضحي قبل إنتي ملكة وليكي الاحترام والتقدير خليكي في منزلة الاحترام والتقدير“. وكانت محكمة الاستئناف بدبي أصدرت حكمها النهائي في هذه القضية لتسدل الستار عليها بعد استمرارها لعام في المحاكم وقضت ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، كما قضت بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة.