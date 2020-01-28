نجل طلال مداح يتوعد المتعدين على حقوق والده الفنية

اتخذ نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، إجراءات تحمي حقوق والده في أعماله الفنية كي لا تكون مباحة لأي شخص دون وجه حق. وأوضح عبدالله طلال مداح، أنه اجتمع مع مسؤولي شركة عالمية لها فرع في مصر وأسفر الاجتماع عن نقل جميع أعمال والده التي تنتشر عبر الإنترنت لحسابها.

وأشار إلى أن الاتفاق يقضي بإغلاق وحجب كل المواقع التي تعرض أعمال والده دون حساب، موضحا أن هذا الأمر سيتستغرق قرابة 3 أشهر. وكتب عبدالله طلال مداح في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“ قائلا: ”توي راجع من اجتماع مع شركة عالمية لها فرع بمصر وراح تنقل كل شيء يخص المرحوم في النت لحسابها نهائيا وتقفل كل المواقع الباقية وتحجبها“. وأكد ”مداح“ إتاحة موقع مجاني تابع لتلك الشركة فقط، فواصل قائلا: ”بإذن الله شهرين والثالث ما يبقى موقع على النت غير موقع واحد تبعهم مجاني زي زمان وبقية المواقع والصفحات وين ما كانت بالنت تتقفل“.

وفي تعليق على تغريدته التي توعد فيها المخالفين بإغلاق كافة المقاهي غير المرخصة فقال: ”خلني أفضالهم بكرة أقفل كل المقاهي اللي مو مرخص لها واللي عملت دعاية بدون ترخيص بس شغال لوحدي ونص وقتي مو ملكي“. وتسبب عبدالله طلال مداح منتصف يناير الجاري في جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن رفضه التام إقامة حفل غنائي لوالده الراحل عبر تقنية ”الهولوغرام“، وكتب في تغريدة له عبر ”تويتر“ قال فيها: ”لا تسألوني متى الحفل تبع الهولوغرام ولا أي شيء بخصوصه، أسالوا اللي أعلن عنه! كلموني شركة وما وافقت لهم، وخلاص نقطة نهاية سطر“. يُذكر أن طلال مداح الملقب بـ“صوت الأرض“ تحمل مسؤولية إيصال الأغنية الخليجية لخارج الحدود، فكان من الأوائل الذين ساهموا في نشرها خارج المملكة، ويعتبر من أكثر الفنانين جماهيرية إذْ بدأ مشواره الفني بسن صغيرة برغبة جامحة بتعلم الموسيقى منذ أن كان في المدرسة وبدأ مشواره الفني في العشرين من عمره واستمر حتى آخر لحظات حياته يغني ويعزف على العود.