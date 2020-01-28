بالفيديو.. الممثل الهندي “شاروخان”: أنا مسلم ولكن لا أصلي.. وهكذا أبلغت أبنائي عنذما سألوني عن ديانتهم!

أكد الممثل الهندي شاروخان، إن ديانته هي الإسلام، أما زوجته فإنها تدين بالهندوسية، مشيرًا إلى أنه لا يجبر أي فرد من عائلته على شيء وبخاصة في موضوع الديانات، وأن مسألة الدين ليست موضوع نقاش في منزله.

وقال شاروخان، خلال لقائه في برنامج dance plus 5: “لم أعطِ أبنائي دينا معينا.. وحين ذهبوا للمدرسة طلبوا منهم أن يكتبوا دياناتهم وأتت ابنتي وسألتني: ما هو ديننا؟.. فقلت لها: نحن هنود وليس لنا دين معين، حتى إننا نحتفل بجميع المناسبات الدينية والمهرجانات. وأشار، إلى أنه اختار أسماء أولاده لتكون عامة ولا ترمز لأي دين معين وهي “آريان، وسوهانا”، مضيفًا: “أعترف أنني مسلم.. صحيح ولكن لا أصلي ومؤمن بمبادئ الإسلام وأعتقد أنه دين جيد”.