الأسكندرية للسينما الفرانكفونية يفتح باب مشاركة الأفلام في دورته الأولي

أعلن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية عن فتح باب مشاركة الأفلام في الدورة الاولي التي تقام خلال الفترة من 12 وحتي 17 يونيو المقبل .

وقال الفنان الكبير سمير صبري رئيس المهرجان: أن المهرجان يضم مسابقتين للأفلام إحداها للأفلام الطويلة والأخري للأفلام القصيرة التي لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة وأن لكل مسابقة لجنة تحكيم خاصة بها وأن ادارة المهرجان ستتلقي مشاركات صناع

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الافلام عبر الموقع الالكتروني الخاص به وهو : http://www.ffalexandrie.com/.



وأضاف: أن باب المشاركة سيغلق منتصف أبريل المقبل ولائحة المهرجان تشترط أن تكون الأفلام المشاركة تابعة لشركات أو أفراد تحمل جنسية إحدى الدول الفرانكوفونية، أو ذات ثقافة فرانكوفونية أومشارك في إنتاجها إحدي الجهات الفرانكوفونية أو أن يكون الفيلم لمخرج حاصل علي دعم

إنتاجي من جهات فرانكوفونية ويقبل المهرجان الافلام التي أنتجت خلال هذا العام والعام السابق لموعد انعقاد المهرجان وألا يكون سبق عرضها تجاريا في مصر.



وتابع: جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة تضم جوائز لافضل فيلم ولجنة التحكيم الخاصة وأحسن إخراج وسيناريو ومخرج وممثل وممثلة وإنجاز فني بالإضافة إلى جائزة العمل الأول أو الثاني لمخرجه.



المهرجان يقام تحت رعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية وهو أول مهرجان عربي للسينما الفرانكوفونية، ودشنت إدارة المهرجان قبل أيام موقع المهرجان باللغات الثلاثة "العربية والفرنسية والإنجليزية".