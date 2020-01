31 فيلماً من 29 دولة تتنافس علي مهرجان أسوان لأفلام المرأة

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 31 فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة بالدورة الرابعة من المهرجان والتي ستعقد في الفترة من 10 إلى 15 فبراير، من بينهم فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول.

ويشارك في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية .

وتضم مسابقة الفيلم الطويل، الأفلام التالية : الفيلم الروائي المصري "بعلم الوصول"، وهو سيناريو وإخراج هشام صقر، بطولة بسمة، محمد سرحان، بسنت شوقي، وسُيعرض الفيلم في افتتاح المهرجان، وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، من خلال عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة. كما يشارك في المسابقة الفيلم الروائي (Aga's House) "منزل آجا" في عرضه الأفريقي الأول، وهو إنتاج 4 دول هي كوسوفو، ألبانيا، كرواتيا، فرنسا، سيناريو وإخراج لينديتا زيتشيراي، وتدور أحداث الفيلم من خلال مجموعة من النساء المختلفات يعشن معًا في منطقة جبلية نائية، والرجل الوحيد في هذا المنزل هو آجا، ابن إحدى هؤلاء النسوة، وتقع مشكلة مفاجئة لهم ليصبح آجا هو المنوط بإصلاح الأمر.

كما يشارك أيضاً بالمسابقة الفيلم الروائي (Alice) "أليس" وهو إنتاج أسترالي فرنسي، سيناريو وإخراج جوزفين ماكيراس، وبطولة إميلي بيبونييه، مارتن سوابي، وخلال أحداث الفيلم تجد أليس نفسها غارقة في عالم الدعارة الراقية، كوسيلة لرعاية نفسها وطفلها بعد أن اكتشفت أن إدمان زوجها للنساء ترك أسرتهما

دون أية نقود.

ومن بوركينا فاسو وفرنسا يعرض الفيلم التسجيلي (Balole, The Golden Wolf) "ذئب بالولي الذهبي"، وهو سيناريو وإخراج عائشة كلوي بورو، وتدور الأحداث في قلب مدينة واجادوجو، حيث يوجد مقلع للجرانيت يعمل به حوالي 2500 من البالغين والأطفال، في ظروف مزرية.

ويعرض أيضاً بالمسابقة فيلم التحريك (Bombay Rose) "زهرة بومباي"، وهو إنتاج هندي فرنسي بريطاني سيناريو وإخراج جيتانجالي راو، وبطولة سيللي خاري، أميت ديوندي، جارجي شيتول، وخلال الأحداث نتابع ثلاث قصص من الحب المستحيل في مدينة بومباي.

ويخوض السباق على جوائز المسابقة الفيلم التسجيلي (Confucian Dream) "الحلم الكونفوشيوسي" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، وهو إنتاج أمريكي صيني من إخراج وتصوير ميجي لي، وخلال الأحداث نتابع تشاويان، التي تخرجت في مجال تقني، وتحاول الإجابة على فراغها الداخلي في دراسة كتابات كونفوشيوس، وتريد نقل الأسس الأخلاقية لهذه المدرسة الفلسفية التقليدية لابنها الصغير تشن.

ويُعرض كذلك بالمسابقة الفيلم الروائي الهولندي (Instinct) "غريزة" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، إخراج هالينا راين، وبطولة كاريس فون هوتين، مروان كينزاري، وتتابع الأحداث طبيبة نفسية مخضرمة، مفتونة تمامًا بالجاني الذي تعالجه في مؤسسة عقابية، على الرغم من خبرتها وتجربتها العملية الكبيرة.

كما يشارك أيضًا الفيلم الروائي المجري (On the Quiet) "في هدوء" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، إخراج زولتان ناجي، وبطولة غابور ماتي، إريك ميجور، لولو بونار، وتدور أحداث الفيلم في المجر المعاصرة، حيث يقرر ديفيد، المراهق غير المسؤول، الوقوف مع فتاة تبلغ من العمر

13 عاما تتعرض للتحرش من قبل مدرس الموسيقى.

ومن البرازيل يعرض الفيلم الروائي (Pacarrete) "بكاريته" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، إخراج ألان ديبرتون، وبطولة مارسيليا كارتاكسو، جواو ميجيل، وتدور أحداث الفيلم عن راقصة باليه عجوز عملت على مر السنين كمدرسة للرقص والباليه الكلاسيكي في فورتاليز، وبعد التقاعد تعود إلى مسقط رأسها، وتقرر تقديم عرض راقص هدية لسكان البلدة.

ويشارك بالمسابقة أيضًا الفيلم الروائي (The Names of the Flowers) "أسماء الزهور"، في عرضه الأفريقي والعربي الأول، وهو إنتاج بوليفي أمريكي كندي، سيناريو وإخراج بهمن تافوسي، وتبدأ الأحداث وقت استعداد بوليفيا للاحتفال بالذكري الخمسين لوفاة إرنستو تشي جيفارا من خلال شخصية تُدعى جوليا، وهي معلمة ريفية قديمة لمشاركة قصتها التاريخية مع العالم.

ومن المغرب يعرض الفيلم الروائي "مواسم العطش" إخراج حميد الزوغي، سيناريو إبراهيم هاني، وبطولة فدوى طالب، بدر الدين الغطاس، راوية، نهيلة بن مومو، وتدور الأحداث داخل قرية مغربية في ستينيات القرن الماضي بعدما أجبر الرجال على مغادرة القرية من أجل العمل في الحقول ومناجم الفحم، تاركين وراءهم نساءهم تذبلن في عوالمهم الخاصة.

بينما تضم مسابقة الفيلم القصير الأفلام التالية: الفيلم البريطاني الإيطالي التسجيلي (Brigitte) "بريجيت"، والمعروض خارج المسابقة، في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، وهو سيناريو وإخراج المخرجة لين رامزي الحاصلة على عدة جوائز من مهرجان كان.

وتدور الأحداث حول بريجيت لاكومبي، أحد أبرز المصورين الفوتوغرافيين في العالم، حيث تشارك في تصوير فيلم وثائقي عنها في هذا الفيلم، وتناقش حياتها وأفكارها مع المخرجة لين رامزي، ونرى بريجيت بشخصيتها العملية الحميمة.

ومن مصر يشارك الفيلم الروائي (Extra Safe) "آمن جدًا" في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، وهو سيناريو وإخراج نوران شريف، وبطولة ثراء جبيل، سلوى محمد علي، وخلال أحداث الفيلم تذهب نهى، البالغة من العمر 28 عاما، إلى الصيدلية لشراء الواقي الذكري، تظهر والدتها فجأة ليتحول الوضع كله رأسا على عقب، وتجد نفسها تكافح مع سلسلة من الأحداث غير المرغوب فيها.

كما يعرض أيضاً من مصر الفيلم التسجيلي (!Heart, You Deserve That) "تستاهل يا قلبي" في عرضه العالمي الأول، وهو سيناريو وإخراج لمياء إدريس، وتدور أحداث الفيلم عن الضغوط الاجتماعي.