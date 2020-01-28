"لص بغداد" يكسر حاجز الـ 10 مليون

ميرنا وليد - بيروت - وصلت إيرادات فيلم "​لص بغداد​" إلى 10 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم اجازة منتصف العام الدراسي وذلك فى 6 أيام عرض، بعدما حقق أمس الاثنين مليون و150 ألف جنيه، تضاف إلى إجمالي ما حصده في الأيام الماضية، ليواصل تصدره لإيرادات الموسم منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي 22 يناير، على أن يطرح الفيلم بعد غد الخميس فى جميع الدول العربية وأمريكا وكندا.

وجاءت تفاصيل ايرادات لص بغداد فى الأيام الماضى منذ طرحه فى السينمات كالتالي، الاربعاء مليون و150 ألف جنيه، الخميس 2 مليون و160 ألف جنيه، الجمعة 2 مليون و230 ألف جنيه والسبت مليون و600 ألف جنيه، والأحد مليون و200 ألف جنيه لتكون المحصلة 8 مليون و600 ألف جنيه، والاثنين مليون و150 ألف جنيه.