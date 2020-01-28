اليكم نصيحة فجر السعيد للحدّ من اضرار الفيروسات المنتشرة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نصحت الاعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ بتعاون طعام يدعى "Myrrh" باعتباره مضاد حيوي يمنع خطر الفيروسات.

وكتبت فجر على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مع انتشار الفايروسات اعيد لكم كلام امي الله يرحمها (( ماتنظام حره وفيها بيتها مرّه )) ...اسمها العلمي "Myrrh " نقعوها بماي وسووا غرغره يومياً اهم مضاد حيوي بشهادة الوالدة رحم الله عليها".

ولاقى المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين من بينهم الفنانة الإماراتية ​أحلام الشامسي​.

الجدير ذكره ان فجر السعيد هاجمت مؤخرا الممثلة العمانية بثينة الرئيسي، على خلفية الصورة التي نشرتها الأخيرة مؤخراً، وتجمع بين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والسلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد، الأمر الذي إعتبره الكويتيون إستفزازاً لهم.

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