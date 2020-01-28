ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​ريهام حجاج​ صورا من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "لما كنا صغيرين" استعدادا لعرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وظهرت ريهام الى جانب نسرين أمين، نبيل عيسى، كريم قاسم، محمود حجازي، وآخرين وعلقت قائلة: "توكلنا على الله مسلسل لما كنا صغيرين رمضان 2020".

ويشار الى أن مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة محمود حميدة الذي يعود الى الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل، ريهام حجاج، سوزان نجم الدين، نبيل عيسى، نسرين أمين، كريم قاسم، محمود حجازي، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- ريهام حجاج تكشف أجواء كواليس تصوير "لما كنا صغيرين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.