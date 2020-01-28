ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن رفضها لما يسمى بـ "​صفقة القرن​" والتي تقضي بالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واصفة السياسة بالبشعة حينما يغيب عنها العدل.

وكتبت اليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "قال صفقة القرن رح تجيب السلام... على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن... شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل. البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام و حكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين".

ولاقى منشور اليسا اعجاب عدد كبير من المتابعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تعلّق على "صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.