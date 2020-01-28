بالصورة- درة بإطلالة جذابة من باريس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التونسية درة متابعيها بصور جديدة، عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في باريس.

وظهرت درة بإطلالة جذابة، مرتدية سترة كلاسيكية، وتسير في أحد شوارع باريس، ونالت إعجاب المتابعين.

يذكر أن أحدث أعمال درة فيلم "يوم وليلة" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية.

ويشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

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