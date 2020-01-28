مروان خوري يعتذر من الجمهور وهذا ما كشفه

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الفنان اللبناني ​مروان خوري​ عن اشتياقه للجمهور، معتذرا منهم عن غيابه غير المقصود، كاشفا عن تحضيره لأعمال غنائية جديدة.

وكتب مروان على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بدّي قول للمحبين انو انا اشتقتلكن اكتر وبحبكن دايماً وبعتذر عن الغياب اللي مش مقصود ويمكن حفلاتي بتكون أفضل طريقة حتى اتواصل مع اللي بحبّن وبيحبّوني بس ما بخفي على حدا انو وضع البلد مأثر على كل شي منقولو ومنعملو ومنحسّو ! واكيد انا بصدد تحضير الأعمال اللي وعدت فيها قريباً نشالله".

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