بالفيديو- وفاة الراقصة "سوزي" .. جويل بدر تجهش بالبكاء

ميرنا وليد - بيروت - انتشر من جديد خبر وفاة الراقصة اللبنانية الملقبة بـ "سوزي" بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كثيف الذين نعوها بأسف شديد.وشكلت سوزي في فترة سابقة ظاهرة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كشفت عن أنها متحولة جنسياً وتعاني من صعوبة في التعايش مع مجتمعها الذي يرفضها بشكل قاطع. وظهرت سوزي في عدّة برامج تلفزيونية تستعرض تفاصيل حياتها الخاصة ومعاناتها.

وفور صدور الخبر خرجت ​جويل بدر​ بفيديو مباشر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تجهش بالبكاء بعد صدمتها من الخبر وطلبت من جميع متابعيها الصلاة لسوزي ولروحها قائلة بأنها "كانت إنسانة منيحة". ويبدو أن هذه المرة الخبر صحيح إذ سبق أن انتشر الخبر في العام الماضي.

وكشفت جويل عن أنه تمّ العثور على سوزي على مدخل منزلها متوفاة بعدما شعرت بصداع أليم وطلبت من إحدى العاملات أن تحضر إليها الدواء المسكن وعندما أحضرت إليها الدواء عثرت عليها جثة هامدة في المنزل.