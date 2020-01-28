حبس مخرج مصري عاما لحيازة وجلب مواد مخدرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن هشام لاشين الثلاثاء 2020/1/28 11:05 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/1/28 11:05 م بتوقيت أبوظبي المخرج المصري خالد مرعي تعاون مع عدد كبير من فناني مصر - أرشيفية

أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، حكما بحبس المخرج المصري خالد مرعي عاما مع الشغل وغرامة مالية، في قضية جلب مخدرات عبر مطار القاهرة.

Advertisements وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المخرج بالحبس وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه (640 دولارا) لاتهامه بجلب مواد مخدرة في مطار القاهرة. وجاء الحكم بعد تحقيقات النيابة التي تضمنت اتهامه بجلب مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام. وخالد مرعي مخرج مصري أخرج أفلاما سينمائية عدة منها "تيمور وشفيقة، آسف على الإزعاج، عسل أسود، وبلبل حيران"، كما قدم للدراما التلفزيونية مسلسلات "شربات لوز، نيران صديقة، السبع وصايا".

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