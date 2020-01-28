معلومات غريبة عن شاروخان بقيت سرا لفترة طويلة ستتفاجئين بها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يحظى الممثل الهندي شاروخان بنجومية عالمية نظرا لأعماله الفنية التي قدمها خلال السنوات الماضية، بدأها عام 1988 لتنطلق بعدها نجاحاته وشهرته وجماهيريته.

ولد شاروخان عام 1965 في نيودلهي بالهند، وكثيرا ما يختصر اسمه لحروفه الأولى (srk)، وعلى الرغم من أن نجوميته عالمية، إلا أن بعض المعلومات المتعلقة بعاداته وسلوكياته وممتلكاته أيضا بقيت سرا إلى وقت قريب.

لكن الكاميرا التقطت بعض أسراره، والبعض الآخر أفصح عنه في لقاءات تلفزيونية، كان آخرها عندما قال إنه يختلف بالدين مع أولاده، وأكد أنه لا يجبر أي شخص من عائلته على شيء وبخاصة في موضوع الديانات.

وأوضح الفنان أن ديانته هي الإسلام لكن زوجته "هندوسية"، مشددا على أن مسألة الدين ليست موضوع نقاش في منزله.

وتابع: "لم أعطِ أبنائي دينا معينا.. وحين ذهبوا للمدرسة طلبوا منهم أن يكتبوا دياناتهم وأتت ابنتي وسألتني: ما هو ديننا؟ .. فقلت لها: نحن هنود وليس لنا دين معين".

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وختم: "أعترف أنني مسلم .. صحيح لا أصلي خمس مرات في اليوم لكني أؤمن بمبادئ الإسلام وأعتقد أنه دين جيد".

ومن المعلومات الغريبة عن شاروخان أنه كان يدير مطعما في "داريا غانج" في نيو دلهي قبل أن يدخل عالم الفن، ويحترف التمثيل، كما أن لرقم خمسة مكانة خاصة عنده فهو يعتقد أن هذا الرقم يجلب له الحظ حتى أن جميع لوحات سياراته لا تخلو من هذا الرقم.

أما عن مخاوف شاروخان فلا يخفي معاناته من فوبيا السباحة وركوب الخيل وهذا ما يعتبر نقيضا للبطولات التي يسطرها في عالم أفلامه. كما أن الفنان يصنف مدمنا للسجائر بمعدل تدخين يصل لعلبتين في اليوم الواحد.

أما بشأن ثروته؛ فإنه يعد واحدا من أغنى الممثلين في العالم، بصافي ثروة تقدر بحوالي 600 مليون دولار، وفي عام 2010 صنفته مجلة تايم الأميركية حسب استفتاء أجرته مع قرائها في المركز الثاني عشر كأكثر شخصية نفوذا حول العالم.

يذكر أن الملك البوليودي حصل على ما يقارب 211 جائزة و30 توشيحا منها 14 جائزة عن فيلم "فير"، ثمانية منها عن فئة أفضل ممثل، وفي عام 2005 كرمته حكومة الهند بجائزة، وتم وضعه ضمن قائمة أكثر 50 شخصا ثأثيرا في العالم.