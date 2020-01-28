شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى شريرة جدا في مسلسل "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة رانيا فريد شوقى ضمن أحداث مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى شخصية شريرة تدخل فى صراعات تكشفها أحداث العمل وزوجة الفنان خالد زكى ومن المقرر طرحه خارج السباق الرمضانى وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة ويكتبه محمد الحناوى ويخرجه مجدى أبو عميرة وتنتجه شركة سينرجى ويشارك فى بطولته كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، فراس سعيد، وآخرون.

وتجسد الفنانة ماجدة زكى خلال أحداث مسلسلها الجديد "قوت القلوب" شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهر فى أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التى تدور فى إطار كوميدى.

وكانت آخر أعمال رانيا فريد شوقى مسلسل "ابو العروسة2" على شاشة قناة DMC، وحقق نسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور.

Advertisements

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطورالكبيرالذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى، وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.

وكان ينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، وآخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.