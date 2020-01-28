صور: هنا الزاهد في النادي الرياضي... تراجعت عن قرارها

رغم أنّ الممثلة هنا الزاهد، كانت قد أعلنت أنّها ستقلّل من نشرها الصّور بسبب النّحس الذي ألمّ بها منذ زواجها من الممثل أحمد فهمي، إلا أنّها عادت إلى تكثيف نشاطها على "انستقرام"، لتنشر صوراً جديدة باستمرار.

آخر صورها، داخل النادي الرياضي حيث تخضع لتدريبات خاصة، سبقتها صور من أكثر من مناسبة.

وما يميّز صور هنا، أنّها طبيعية وأنها خالية من الفوتوشوب، وأنّها تشبه صور الفتيات العاديات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا النجمات اللواتي يخضعن لجلسات تصوير خاصّة، ويخضعنها للكثير من الفوتوشوب، وهي الميزة التي جعلت هنا الأقرب إلى بنات جيلها.

يذكر أنّ الفنان أحمد فهمي كشف أنه قام وزوجته هنا الزاهد بذبح اضحية وتوزيعها على الفقراء، بعد أخذهما نصيحة من رجال الدين، لدرء الحسد بعد أن مرّا بأزمات خطيرة ومتتالية بدأت بتمزّق فستان الزفاف مروراً بوعكة هنا الصحية في شهر العسل ثم وفاة طلعت زكريا وأخيرا خضوع فهمي لجراحة عاجلة في المرارة بعد إصابته بمرض نادر.

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كما قال إنّه وزوجته سيخفّفان من نشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي خوفاً من الحسد.

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