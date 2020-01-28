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نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي صوراً جديداً لها، وهي ترتدي ملابس ضيّقة، أظهرت خسارتها للكثير من الكيلوغرامات بعد خضوعها لعملية تكميم.
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كما ظهر وجهها مختلفاً، بعد أن قامت العام الماضي بعملية لإزالة اللغلوغ، إلا أنّها اعترفت بأنّها لم تتمكّن من تنحيف خدّيها.
هيا الشعيبي
يذكر أنّ عملية التكميم هذه، هي الثانية التي تجريها هيا للمعدة كما أنها قامت بنحت جسمها، وخسرت الكثير من وزنها الزائد.
وقد استعرضت هيا جسمها بعد خسارتها نحو نصف وزنها السابق من خلال مجموعة من الصور وبدت أكثر ثقة بنفسها.
فما رأيك بلوك هيا الجديد؟
كانت هذه تفاصيل خبر صور: لن تصدّقوا كيف أصبح شكل هيا الشعيبي بعد خسارتها وزنها الزائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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