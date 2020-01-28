صور: شيرين عبد الوهاب منهارة وحسام حبيب يواسيها لهذا السّبب

انتشرت مساء أمس وعلى نطاق واسع، صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب تبدو فيها منهارة، وإلى جوارها زوجها المطرب حسام حبيب يحاول مواساتها. إقرئي أيضًا: صورة: هكذا ردّت أحلام على اتّهامها بشراء مجوهرات مزيّفة صور: تيا ديب ابنة نوال الزغبي بأجمل إطلالاتها وتساءل البعض ما إذا كانت الصورة جديدة، وما الدافع من تسريبها، إلا أنّ الصورة في الحقيقة قديمة وتم التقاطها بعد أزمة إيقاف الفنانة عن الغناء بقرار من نقابة المهن الموسيقية المصرية. Advertisements صورة شيرين منهارة وكانت الفنانة خلال تلك اللقطة، قد تلقت للتور قرار نقابة الفنانين بإيقافها عن الغناء لمدة شهر بعد إدانتها بتهمة الإساءة لسمعة مصر. وقد بدت شيرين أنحف مما هي عليه اليوم، إذ أنها اكتسبت بعض الوزن خلال الأشهر الماضية كما ظهر في حفلاتها الأخيرة.

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