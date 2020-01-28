الحكم على شقيق نيكي ميناج بالسجن 25 عاماً بتهمة اغتصاب قاصر



تلقّت النّجمة العالمية نيكي ميناج خبراً صاعقاً، بعد مرور أشهر على إعلانها اعتزالها الغناء لتأسيس عائلة، إذ حكم على شقيقها جيلاني ماراج (41 عاماً)، بالسجن لمدة 25 سنة بعد أتهامه بتهم أغتصاب ابنة زوجته البالغة من العمر 11 عاماً.

وتعود قضيّة الاغتصاب إلى العام 2015، وقد استغرقت محاكمة جيلاني أقلّ من 3 أسابيع، وفي ختام المحاكمة، وبعد صدور الحكم، قال محامي المدّعية في بيان له "نأمل أن يساعد الحكم الصّادر اليوم في عملية شفاء الضحيّة وعائلتها".

وكان المتّهم قد أنكر الاتهامات، وأقرّ بأنّه غير مذنب، على الرّغم من وجود آثار الحمض النوويّ الخاصّة به على ملابس الضّحيّة.

وقد اتّهمته الصّحافة الأميركيّة، بأنّه يعوّل على دعم أخته له، حتى لو لم تحضر للشهادة لصالحه في المحكمة.

وقد أكّد جيلاني أنّ أحد محامي والدة الضحية، اتّصل به، وقدّم له صفقة مفادها أن يدفع 25 مليون دولار مقابل إسقاط كل الاتهامات.

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يذكر أنّ نيكي ميناج كانت على علاقة قويّة مع شقيقها، وعندما تزوّج كتبت له: "سأعبر المحيطات من أجلك. أعشق أخي. لا أستطيع أن أصدّق أنّني بكيت في حفل زفافه. بارك الله في هذا الاتحاد. كانت واحدة من أفضل ليالي حياتي، وأودّ أن أفعل أي شيء لرؤية أخي يبتسم ".

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