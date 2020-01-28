صورة: هكذا ردّت أحلام على اتّهامها بشراء مجوهرات مزيّفة

في أوّل ردّ للفنانة أحلام على ما أشيع عن شرائها مجوهرات مزيّفة من الصّين، نشرت الفنانة صورة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطتها قبل حفلها في ختام موسم الرياض الذي ارتدت فيه مجوهراتها، ووضعت يدها على العقد الثّمين وكتبت

"الحياة مدرسة، ومنها نتعلم دروساً عديدة، فنحن نمر بتجارب كثيرة، وحصاد هذه التجارب هي من تصقل شخصيتنا، وتبنيها لنصبح أفضل كلما تقدمنا بالعمر".

وتابعت "وإذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك فى الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها".

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ورغم أنّ الحكمة التي كتبتها أحلام، لم تحمل أي ردٍ على الاتهامات، إلا أنّها قصدت من نشر صورة أن تظهر مجوهراتها بوضوح، لتردّ على المشككين، خصوصاً أنّها اشتهرت بإنفاقها غير المحدود على شراء مجوهرات من أهم الماركات العالميّة.

يذكر أنّ أحلام أثارت الجدل بعد حفلها الأخير، إذ تحدّثت الصّحافة عن ثمن إطلالتها، البالغ سبع ملايين دولار.