صور: تيا ديب ابنة نوال الزغبي بأجمل إطلالاتها

في الصيف الماضي، احتفلت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي بعمرها الـ21، بلغت سنّ الرّشد وباتت تعرف ما يليق بها، وكيف تتصرّف، وتحسب للكلمة ألف حساب.

استعادت علاقتها الوطيدة بوالدتها، بعد مرحلة جفاء، ولا تزال تتابع دراسة تصميم الأزياء، معتمدة على موهبتها، وعلى دعم والدتها لها.

في صورها التي تنشرها عبر حسابها على "انستقرام"، تبدو تيا شديدة الشّبه بوالدتها نوال الزغبي، تختار أزياءها بعناية مثلها، وتحرص على أن يكون لها ستايل خاص لا يشبه أحداً.

تفضّل تيا الألوان الدّاكنة لملابسها، خصوصاً اللون الأسود، وتحب الألوان الترابية التي تليق ببشرتها السمراء.

تطمح إلى أن تصبح اسماً معروفاً في عالم تصميم الأزياء، وهي تستحق عن جدارة لقب فاشينستا.

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"الجميلة" تعرض لك أجمل صور تيا ديب فما رأيك بها؟