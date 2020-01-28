بالفيديو بسمة وهبة تنجو من الموت إثر اشتعال حريق بمنزلها!

نشرت الإعلامية بسمة وهبة صوراً من داخل منزلها بعد أن أعلنت نجاتها من موت محقق إثر اشتعال الدفاية في المنزل؛ ما تسبب في حريق ظهرت آثاره بوضوح على الأرض الخشبية داخل غرفة نومها.

وأكدت بسمة أنها تحمد الله عز وجل على نجاتها من موت محقق، وطلبت من الناس عدم النوم في أثناء اشتعال الدفاية الكهربائية لما لها من مخاطر على حياة الناس.

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يُذكر أن والد الفنان إيهاب توفيق تُوفي منذ أسبوعين إثر اشتعال حريق بمنزله بسبب اشتعال دفاية الكهرباء، ولم يتمكن إيهاب توفيق من إنقاذه، وأُقيم العزاء بحضور عدد كبير من نجوم الفن ممن حرصوا على مواساة إيهاب توفيق.

بعدها بدأ عدد كبير من نجوم الفن في توعية الناس من مخاطر دفاية الكهرباء، كانت من بينهم الإعلامية بسمة وهبة نفسها التي قدمت عدداً من النصائح عن أهمية الاستغناء عن الدفاية، وقامت بالفعل بعمل وصلة من الرخام من أجل حمايتها من الاحتراق في حال ملامستها للخشب، لكن الأمر لم يمنع الاشتعال.

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يُذكر أن بسمة وهبة عانت مؤخراً من أزمة بسبب عدم تمكنها من حضور عقد قران نجلها، لكنها نشرت صوراً تجمعها به في ما بعد بعد تمكنها من مشاركته فرحته في ليلة العمر.

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