بالصور – 100 الف دولار تكلفة الاحتفال بميلاد طفلة كايلي جينر

متابعة بتجـــــــــرد: إحتفلت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينير مع عائلتها واصدقائها والفنان ترافيس سكوت بميلاد طفلتها ستورمي الثاني في عالم ديزني في أورلاندو، حيث سينفق والديها اكثر من 100 ألف دولار على الحفل.

وشاركت نجمة تلفزيون الواقع متابعيها على انستغرام بمجموعة من الصور للتجهيزات والمكات الذي حجزته للاحتفال بطفلتها السبت القادم. ومن المنتظر ان يحضر والدها لها أغنية جديدة بعنوان “ستورمي وورلد” .

واختارت جينير مكانا في الطبيعة مزينا بالاشجار بأشكال هندسية فخمة، وبفراشات تتطاير بألوان جميلة، وتم تجهيز طاولة كبيرة زينت بباقات الورود والشموع الملونة وعلق بها اوراقا تحمل اسم الطفلة، مع كراسي تحيط بها على شكل فراشات ايضا باللون البنفسجي.

واختارت لطفلتها فستانا كالاميرات باللون الابيض والزهر الفاتح وزينت منطقة الصدر بالفراشات البيضاء ايضا، وحركت كايلي على ارتداء بنطال ضيق عليه فراشات ملونة.

وكانت كايلي نشرت صورة لستورمي وكتبت عليها: “الزيارة الأولى لستورمي إلى ديزني”.