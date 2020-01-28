حسن الرداد يفاجئ شيرين عبد الوهاب برسالة صريحة.. “تكلمي أقل”

متابعة بتجـــــــــرد: لفت الفنان المصري حسن الرداد الأنظار مؤخراً بسبب تصريح أدلى به ووجه من خلاله رسالة صريحة إلى مواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وجاء هذا خلال حلوله ضيفاً على برنامج “غداً أجمل” الذي تقدمه الإعلامية مهيرة عبد العزيز على شاشة قناة MBC1.

وقال: “على شيرين ألا تقول كل ما يخطر ببالها وأن تغني كثيراً وتتكلم أقل”. وتطرق خلال الحلقة أيضاً إلى حياته الخاصة وتحدث عن غيرة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

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ولفت إلى أنها لم تشعر بالغيرة بسبب مشاركته في مسرحية “لوكاندا الأوباش” إلى جانب الممثلة اللبنانية مايا دياب.

ويشار إلى أن المسرحية عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض وجمعت عدداً من الفنانين أبرزهم إلى جانب الرداد ومايا دياب ماجد المصري وسعد الصغير وشيماء سيف وهالة فاخر وحمدي الميرغني وأوس أوس.

ويذكر أن الفنان المصري يشارك في بطولة فيلم “حلم حياتي” إلى جانب أمينة خليل وعائشة بن أحمد. ومن المتوقع أن ينتهي العمل عليه قريباً على أن يعرض في فبراير شباط المقبل (2020). وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.