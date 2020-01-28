الملكة إليزابيث منحت ميغان ماركل عرضاً خاصاً قبل زفافها ورفضته

متابعة بتجــــــــــرد: في تسريب جديد للأخبار عن العائلة البريطانية المالكة، كشف تقرير جديد أن الملكة إليزابيث الثانية، منحت الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، حرية العيش بدون ألقاب ملكية قبل زفافهما إلا أن الاخيرة رفضت ذلك وفضلت ان تصبح فرداً في العائلة الملكية.

وأفاد مصدر لصحيفة “ذا صن” البريطانية، بأنه قبل حفل الزفاف الملكي في أيار (مايو) 2018، قدمت الملكة العرض إلى ميغان كي تمنحها الحرية في مواصلة عملها التمثيلي، ولكنها رفضت العرض لأنها كانت سعيدة بالتوقف عن التمثيل وأرادت أن تصبح عضواً عاملاً في العائلة المالكة”.

وكان قصر باكنغهام أعلن أن الامير هاري وزوجته لن يستمرا في القيام بدورهما في العائلة الملكية وسيفقدان لقب “السمو الملكي” و”سيتخليان عن الواجبات الملكية، بما في ذلك المناصب العسكرية الرسمية، ولم يعد بإمكانهما الحصول على الأموال العامة للواجبات الملكية”.

وانتقل بعدها الثنائي مع طفلهما إلى كندا، حيث يخططان لبدء حياتهما الجديدة خارج محيط العائلة المالكة.