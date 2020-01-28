تأييد حبس سعد الصغير وتأجيل الحكم على رامي صبري

متابعة بتجــــــــــرد: قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس (الاثنين)، تأجيل محاكمة الفنان رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفاً و566 جنيهاً للضرائب العامة، لجلسة 6 نيسان (أبريل) المقبل لورود التقرير.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامي صبري من دفع الضرائب عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.

من ناحية أخرى، قضت المحكمة بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب، وذلك لعدم تقديمه ما يفيد التصالح مع مصلحة الضرائب عن المبلغ المقدر عليه، لتصدر المحكمة حكمها برفض المعارضة التي أقامها المطرب سعد الصغير وتأييد حبسه في الحكم السابق ذكره.