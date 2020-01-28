يسرا تحسم الجدل: “والله العظيم ما عندي سرطان” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: عقد معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حالياً بأرض المعارض الجديدة بمنطقة التجمع الخامس، ندوة استضاف فيها النجمة يسرا، التي تحدثت قائلة إنها لم تؤمن أبداً بمقولة أن التواجد التليفزيوني يحرق ظهور الفنان في السينما، مضيفة أن الفن في تطور مستمر ولابد للفنان أن يساير هذا التطور والتغيير.

وأضافت أن نجوم السينما اتجهوا للدراما التلفزيونية؛ وأنه في المستقبل سنجد أن الأمر سينتقل إلى الهواتف المحمولة، التي أصبحت الآن منصات للمشاهدة أيضاً، وهذا ينطبق على علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، التي أكدت أنها سيئة للغاية في التعامل بها مع جمهورها، لكنها تشارك قدر المستطاع كي تساير التطور، ولكنها لا تستطيع أن تتواجد بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت يسرا إلى أنها فوجئت كثيراً بنجاح مسلسل “أين قلبي” وكان هذا بمثابة الانطلاقة التي تعتز بها في التليفزيون، وحينها أدركت مدى تأثير التلفزيون، وأوضحت أن أي عمل تتولى بطولته الآن هو توثيق لنجاحاتها السابقة في التلفزيون.

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وصرحت يسرا بأن مسلسلاً واحداً يعادل 12 فيلماً سينمائياً، فالفيلم من الممكن أن ينتهي تصويره في ثمانية أسابيع، على عكس المسلسل الذي يتم تصويره على مدار ثلاثة أشهر، مضيفة أن تصوير المسلسلات يتطلب مجهوداً مضاعفاً، فأحياناً يستمر التصوير 20 ساعة كاملة في اليوم.

وأكدت يسرا أنها لم تصب في يوم من الأيام بسرطان في الدم كما جاء في العديد من الأخبار الفترة الأخيرة، قائلة: “والله العظيم ما عندي سرطان”.