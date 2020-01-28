بقرار من المحكمة.. ابنة أحمد الفيشاوي تحبسه

متابعة بتجـــــــــرد: أصدرت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار المصري حسام الدين البدوي حكماً بحبس الفنان المصري أحمد الفيشاوي عاماً بتهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور لابنته الوحيدة “لينا”، وذلك بعد إقامة محاميها شعبان سعيد دعوي قضائية ضده في هذا الشأن.

وألزم الحكم الفيشاوي بسداد مبلغ 2000 جنيه مصري، وتغريمه 500 جنيه، ودفع مبلغ 20001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.

تجدر الإشارة إلى أن لينا الفيشاوي التي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، كانت قد أعلنت عقب وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي، أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب صدور قرار لمصلحة والدها أحمد الفيشاوي يمنعها من السفر مجددًا إلى إنكلترا في حال جاءت إلى مصر.

في سياق منفصل، يعرض لأحمد الفيشاوي حاليا في دور العرض فيلم “يوم وليلة” ويشاركع في البطولة النجوم خالد النبوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، وآخرين.