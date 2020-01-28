إنطلاق عروض “علاء الدين” في القاهرة بهذا التاريخ

متابعة بتجــــــــرد: أعلنت “كايرو شو” المنتجة لمسرحية “علاء الدين” للمخرج مجدي الهواري، وبطولة الفنان المصري أحمد عز، انطلاق العروض الجماهيرية المسرحية في القاهرة يوم 6 شباط/فبراير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية الخاصة بالمسرحية.
وأوضحت إدارة “كايرو شو”، في بيان، أن التذاكر ستكون متاحة للجمهور عبر أكثر من وسيلة، سواء عبر أحد مواقع الحجز على الإنترنت أو تليفونياً، وكذلك عن طريق الحجز المباشر، مشيرة إلى أن العروض سُتقام على أحد المسارح بمدينة السادس من أكتوبر.
ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم ومحمد جمعة.
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