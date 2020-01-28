لطيفة التونسية: “أنا بيحسدوني.. وخايفه أحسد نفسي”

متابعة بتجـــــــرد: أعربت النجمة لطيفة التونسية عن سعادتها بالأصداء الإيجابية لأغنيتها الجديدة “في الأحلام” من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع “تويتر”.

وأشارت لطيفة في تغريدتها إلى أن الناس يحسدونها على محبّيها وذلك لمدى حبّهم لها ودعمهم الدائم لأعمالها الفنية فكتبت: “والله العظيم انا بيحسدوني على فانزاتي حبايبي وخايفه احسد نفسي عليكم .نحبكم برشه انتووووو ولا فى الاحلام”.

وكانت لطيفة التونسية قد أطلقت أغنية “في الأحلام” من ألبومها الجديد “أقوى واحدة”، وهي من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبرى والكليب الخاص بها من إخراج أحمد القيعي وتولت لطيفة إنتاجه على نفقتها الخاصة.