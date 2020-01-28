متابعة بتجـــــــرد: أعربت النجمة لطيفة التونسية عن سعادتها بالأصداء الإيجابية لأغنيتها الجديدة “في الأحلام” من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع “تويتر”.
وأشارت لطيفة في تغريدتها إلى أن الناس يحسدونها على محبّيها وذلك لمدى حبّهم لها ودعمهم الدائم لأعمالها الفنية فكتبت: “والله العظيم انا بيحسدوني على فانزاتي حبايبي وخايفه احسد نفسي عليكم .نحبكم برشه انتووووو ولا فى الاحلام”.
وكانت لطيفة التونسية قد أطلقت أغنية “في الأحلام” من ألبومها الجديد “أقوى واحدة”، وهي من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبرى والكليب الخاص بها من إخراج أحمد القيعي وتولت لطيفة إنتاجه على نفقتها الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة التونسية: “أنا بيحسدوني.. وخايفه أحسد نفسي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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