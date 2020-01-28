مروان خوري يعتذر: “ما بخفي عنكن إنّو الوضع مأثّر”

متابعة بتجــــــــرد: توجّه النجم اللبناني مروان خوري باعتذار الى جمهوره، معتبراً أنّ الوضع الراهن في البلد يمنعه من تقديم الجديد لهم.

وغرّد عبر حسابه: “بدّي قول للمحبين انو انا اشتقتلكن اكتر وبحبكن دايماً، وبعتذر عن الغياب اللي مش مقصود ويمكن حفلاتي بتكون أفضل طريقة حتى اتواصل مع اللي بحبّن وبيحبّوني”.

وتابع “خوري”: “بس ما بخفي على حدا انو وضع البلد مأثر على كل شي منقولو ومنعملو ومنحسّو! واكيد انا بصدد تحضير الأعمال اللي وعدت فيها قريباً نشالله”.

وكان مروان خوري قد كشف مؤخراً في لقاء مع برنامج “تراندينغ”، أنه ينشغل بالعمل على أغنية جديدة ستكون بالفصحى.