السجن 25 عاماً لشقيق نيكي ميناج بتهمة اغتصاب طفلة

متابعة بتجــــــــــرد: حُكم بالسجن 25 عاماً على الشاب جيلاني مراج، شقيق نجمة الراب الأميركية نيكي ميناج بتهمة اغتصاب طفلة.

وأصدرت محكمة نيويورك قرارها يوم أمس الإثنين بحق جيلاني مراج بعدما ثبتت إدانته بالاعتداء الجنسي المفترس بحق طفلة وتعريض صحتها للخطر، وذلك بعد إدانته في العام 2017.

وأدلت الضحية بإفادتها داخل قاعة المحكمة، متحدّثة بالتفصيل عن تعرّضها لاعتداءات جنسية بوتيرة أربع مرّات أسبوعياً وأحياناً مرتين في اليوم.

وقالت الضحيّة إنها بدأت تُفكّر بالانتحار بعد تعرّضها للاغتصاب مرّات عدّة “لم أعتقد أنه بإمكاني تجاوز اليوم من دون نوبات قلق، شعرت أنني خسرت صوتي”.

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وشهد شقيق الضحية في المحكمة أيضاً قائلاً إنه كان شاهداً على إحدى حوادث الاعتداء التي تعرّضت لها شقيقته.

وعلى الرغم من كونها على لائحة الشهود، إلا أنّ نيكي ميناج لم تُقدّم إفادتها للمحكمة.