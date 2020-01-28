حكم بحبس عمرو واكد 6 أشهر في قضية تهرب ضريبي

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هشام لاشينالثلاثاء 2020/1/28 10:15 م بتوقيت أبوظبي
المحكمة تغرم عمرو واكد مبلغ 312 ألفا و963 جنيها مصريا - أرشيفية
قضت محكمة جنح التهرب الضريبي المصرية بمعاقبة الممثل عمرو واكد بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، بالإضافة لتغريمه مبلغ 312 ألفا و963 جنيها مصريا، وهو ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة رفض معارضة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسي" في تهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، لعدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.
وقبلت المحكمة قبول معارضة المطرب تامر عاشور على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
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